2025-01-21 21:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ وصف رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، حادث الحريق الذباندلع في فندق بتركيا بأنه "مأساوي".

وقالبارزاني في تغريدة على منصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز "أشعربحزن عميق إزاء الحريق المأساوي الذي اندلع في فندق بمدينة بولو في تركيا".

وأضاف"أفكاري وصلواتي مع الضحايا وأسرهم وشعب تركيا خلال هذا الوقت العصيب. ونحننقف متضامنين معكم".

وفيوقت سابق اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، أن حريقاً نشب بفندق فيمنتجع "قارطال قايا" للتزلج بحدود الساعة الثالثة و30 دقيقة فجر اليوم،وأسفر عن مصرع 66 شخصاً وإصابة 51 آخرين.