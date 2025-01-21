رئيس المحكمة الاتحادية وممثل الأمم المتحدة يبحثان العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

2025-01-21 21:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق محمد الحسان، اليوم الثلاثاء، العلاقات بين العراق والمنظمة الدولية وآخر التطورات في المنطقة.وقال المكتب الإعلامي للمحكمة الاتحادية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس المحكمة الاتحادية العليا استقبل في مقر المحكمة الاتحادية العليا في بغداد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".وأضاف البيان، "رحب رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد عبود بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق محمد الحسان والوفد المرافق له، وجرى- خلال هذا اللقاء- استعراض العلاقات بين العراق والمنظمة الدولية وآخر التطورات في المنطقة".وأشاد الحسان- حسب البيان- بـ "الدور الإيجابي للمحكمة من خلال القرارات التي تصدر عنها في الحفاظ على سمو الدستور بما يؤدي إلى الحفاظ على الحقوق والحريات العامة للشعب العراقي وإرساء الدعائم الصحيحة للبناء الديمقراطي الصحيح وتقديم الخدمات للشعب من خلال تجسيد مبادئ سيادة القانون واعتبار الشعب مصدر السلطات وشرعيتها".