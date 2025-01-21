وزير الكهرباء: إنجاز 40% من مشاريع الطاقة الشمسية

2025-01-21 21:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، ارتفاع نسبة إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية التي أطلقت في وقت سابق إلى 40%، فيما أكد استمرار العمل لرفع كفاءة الوحدات وزيادة الطاقة المنتجة للشبكة الوطنية عموماً.

وقال وزير الكهرباء لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن "وزارة الكهرباء تعمل على تطوير القطاعات الثلاث على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع بشكل متوازي"، مضيفا ان "العمل مستمر أيضا لرفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وإضافة المزيد من الطاقة المنتجة جديدة وتوسعة خطوط النقل ومحطات النقل والتوزيع".

وأضاف، أن "الوزارة أعدت خطة وفق الرؤية الحكومية من مراحل متعددة، بينها ما يتضمن إضافة 1750 ميغاوط من الطاقة الشمسية (النظيفة) كإنتاج للشبكة الوطنية وتم إكمال 40% من مشاريعها".

وأوضح وزير الكهرباء أنه "بعد إنجاز الخطة وفق الرؤية المستقبلية سيكون هناك معدلات إنتاج عالية تغطي الحمل المتوقع للسنوات القادمة"، موضحا أن "الاحتياج الفعلي للعام الماضي كان 48 الف ميغاواط، في حين ان معدلات الإنتاج وصلت إلى 27 ألف ميغاواط".

وتابع الوزير إن "معدلات الاحمال ترتفع مع التوسع العمراني الكبير الذي يشهده البلد"، مشيرا الى ان " الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة ستغطي الحمل للسنوات القادمة".

وأكد وزير الكهرباء في وقت سابق، إطلاق مشاريع للطاقة الشمسية في محافظات كربلاء والمثنى والبصرة بطاقة 1750 ميغاواط.