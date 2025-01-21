2025-01-21 21:15:01 - المصدر: واع

نينوى – واع - محمد حدادأعلنت وزارة الصناعة، اليوم الثلاثاء، التوجه لتوفير منتج السمنت اللاصق المحلي بدءاً من الشهر المقبل، مشيرةً إلى أن ستمتع بجودة عالية ويتوفر بأسعار أقل من المستورد.وقال مدير عام الشركة عقيل عبد علي ردام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معمل اسمنت الرافدين أحد معامل الشركة العامة للسمنت العراقية دخل في عقد مع شركة اوكان لصناعة الأسمنت لإنتاج أنواع جديدة أهمها السمنت اللاصق لسد حاجه البلد".وأضاف، أن "في البناء، دخلنا مرحلة التشغيل التجريبي، وخلال الشهر المقبل سيدخل الانتاج"، مؤكدا ان "الأسمنت اللاصق يتميز بنوعية وجودة عالمية يضاهي ما موجود في الدول المجاورة والصديقة والكمية المنتجة ستغطي حاجة السوق، وبطاقة إنتاجية تبلغ 300 طن في اليوم الواحد".من جانبه، أوضح رئيس مجموعة اوكان القابضة محمد احمد اسماعيل، ان "معمل اسمنت الرافدين سيقوم بإنتاج لواصق السيراميك لحمامات السباحة وللجدران والحائط الداخلي والداخلي، بطاقة إنتاجية تبلغ 12 طن ونصف في الساعة".وأكد اسماعيل، أن "المنتج مطلوب وحسب معدل العرض والطلب، إضافة الى حاجة السوق ونتوقع زيادة الطلب عليه كون المنتج يدخل في جميع مراحل العملية الإنشائية لأهمية السيراميك والبورسلين في العراق، بالإضافة الى انه منتج قوي وسيحل محل المستورد والأسعار ستكون تنافسية وأرخص من المستورد بفارق كبير".