ريال مدريد يواجه سالزبورغ بغياب أربعة من نجومه

2025-01-21 21:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب نادي ريال مدريد كارلوأنشيلوتي، يوم الثلاثاء، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه سالزبورغ النمساوي غدا الأربعاءفي إطار الجولة السابعة قبل الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة الريال غياب أربعة لاعبين بارزينوهم إيدير ميليتاو وداني كارفاخال وإدواردو كامافينغا بسبب الإصابة، ولوكاس فاسكيزللإيقاف.

وجاءت قائمة ريال مدريد كاملة كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا، لونين، فران غونزاليس.

والدفاع: ألابا، فاييخو، فران غارسيا، أنطونيوروديغر، ميندي، جاكوب رامون، أسينسيو.

والوسط: جود بيلينغهام، فيدي فالفيردي،مودريتش، تشواميني، أردا غولر، داني سيبايوس، تشيما.

والهجوم: فينيسيوس، كيليان مبابي، رودريغوجويس، إندريك، إبراهيم دياز.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم في مسابقتهالمفضلة دوري أبطال أوروبا، إذ فاز بثلاث مباريات فقط من أصل ست خاضها في مرحلةالدوري حتى الآن.

ويحتل ريال مدريد المركز 20 في جدول ترتيب دوريأبطال أوروبا برصيد تسع نقاط ويحتاج للفوز في لقاء الغد وفي مواجهة بريست الفرنسيفي الجولة الثامنة الأخيرة لإنعاش حظوظه في احتلال أحد المراكز الثمانية الأولىالتي تؤهل أصحابها إلى الدور ثمن النهائي.

يذكر أن ريال مدريد هو الفريق الأكثر تتويجابلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 لقبا.