المحافظات العراقية التي قررت تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل

2025-01-21 22:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت عدد من المحافظات العراقية، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل الموافق 25 كانون الثاني، وذلك لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

ووفقاً لبيانات رسمية حصلت عليها "بغداد اليوم"، فقد شملت المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي كلاً من: (بغداد، ديالى، ذي قار، واسط، ميسان، المثنى).

وتأتي هذه الخطوة في إطار تمكين المواطنين من المشاركة في إحياء هذه المناسبة الدينية التي تشهد زيارة واسعة إلى مرقد الإمام الكاظم (عليه السلام) في مدينة الكاظمية ببغداد، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سلامة المشاركين.



