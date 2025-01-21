الحكم الدولي محمد طارق أحمد يقيم 3 دعاوى قضائية

2025-01-21 22:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأقام الحكم الدولي محمد طارق أحمد، 3 دعاوى قضائية، بعد حادثة الاعتداء عليه في مباراة نفط البصرة وزاخو بدوري نجوم العراق.ورفع أحمد الدعوة الأولى ضد نادي نفط البصرة بسبب اتهامه بالإساءة لوالده الحكم الراحل طارق أحمد، والثانية ضد مشرف نادي نفط البصرة أسعد كريم بسبب الاعتداء بالضرب عليه مما أدى الى حصول ما يعرف بالتهاب العصب في يده اليسرى .ورفع أحمد الدعوة الثالثة ضد مدير المكتب الإعلامي لنادي نفط البصرة بتهمة نشر إساءة لوالده الراحل طارق احمد.