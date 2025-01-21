انتحار شاب في المثنى وآخر يلقى مصرعه بحادث دهس جنوبي بغداد

2025-01-21 22:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في المثنى، مساء اليومالثلاثاء، بانتحار شاب لأسباب مجهولة، فيما قضى شاب آخر بحادث دهس جنوبي بغداد.

وقال المصدر المحلي لوكالة شفق نيوز، إن "طالباً فيالمرحلة الإعدادية دون العشرين من عمره أقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر الفراتوسط مدينة السماوة مركز محافظة المثنى".

وأضاف أن "الطاب أقدم على الانتحار بعدما أنهىامتحانه في المدرسة"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية باشرت بالبحث عن أسبابودوافع الانتحار".

وفي بغداد أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمصرع شاب تولد1996 نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مدنية كان صاحبها يقودها "برعونةوتهور ضمن سريع اليوسفية" جنوبي العاصمة.

وأشار إلى أنه تم القبض على الداهس وإيداعهالتوقيف وقف إجراء أصولي.