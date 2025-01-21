2025-01-21 22:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، مساء اليومالثلاثاء، بالعثور على جثة شاب بعد فقدانه قبل 12 يوماً.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً دونالعشرين عمره أقدم على الانتحار برمي نفسه في نهر الفرات في التاسع من الشهر الجاريوسط مدينة النجف مركز المحافظة، وتم العثور على جثته اليوم في قضاء المشخاب جنوبيالمحافظة بعدما جرفتها المياه إلى هناك".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية قامت بانتشال جثة الشابوإرسالها إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهاوتسليمها إلى ذويه".