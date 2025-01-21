وزير الخارجية يؤكد استعداد العراق لإنهاء الصراع في اليمن

2025-01-21 22:30:01 - المصدر: واع

بغداد – واعنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، استعداد العراق لتقديم الدعم في إطار الجهود الدولية لإنهاء الصراع في اليمن، وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني .وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس".وأضاف البيان، "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق واليمن، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية، كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية، بالنظر إلى تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على أمن واستقرار المنطقة".وتابع "تطرق اللقاء إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك تطورات الأزمة السورية، حيث أكد الطرفان أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة".وأعرب وزير الخارجية – حسب البيان - عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكداً "استعداد العراق لتقديم الدعم في إطار الجهود الدولية لإنهاء الصراع في اليمن، وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني".من جانبه، أشاد عيدروس الزبيدي - حسب البيان - بمواقف العراق ودوره الفاعل في تعزيز الأمن الإقليمي وجهوده لدعم السلام في المنطقة.