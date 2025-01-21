رئيس الجمهورية: الاستقرار الأمني يسهل دخول الشركات البلجيكية إلى السوق العراقية

2025-01-21 22:30:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، أن الاستقرار الأمني الذي يعيشه العراق يسهل دخول الشركات البلجيكية، فيما دعا بروكسل إلى رفع مستوى تمثيلها في بغداد إلى سفارة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل- في مركز المؤتمرات بدافوس- الملك لويس فيليب ليوبولد ماري ملك بلجيكا على هامش فعاليات منتدى دافوس في سويسرا، وبحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأضاف البيان، أن "اللقاء استعرض مجالات التعاون بين البلدين الاقتصادية والتجارية وآليات دعمها، حيث وجه الرئيس دعوة رسمية للملك فيليب لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين لتشمل القطاعات الاقتصادية الرئيسة، والتحول في مجال الطاقة"، مشيراً إلى، "الاستقرار الأمني الذي يتمتع به العراق مؤخرا، وهو ما يشكل فرصة لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي البناء ويسهل دخول الشركات البلجيكية للسوق العراقية ويحقق التنمية المستدامة".

ودعا رئيس الجمهورية- بحسب البيان- الملك فيليب إلى رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في العراق من خلال افتتاح سفارة بلجيكية ببغداد، عادا إياها خطوة مهمة على طريق تعميق الروابط بين الشعبين والبلدين، ما سيسمح بزيادة التعاون في العديد من المجالات.

وأشار الرئيس إلى، "أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين".

واختتم البيان، أن "الرئيس و الملك بحثا القضايا والمواضيع المطروحة في منتدى دافوس، وضرورة الوصول إلى رؤية مشتركة بشأن التغيرات المناخية والبيئية والخروج بمقررات تسهم في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية الراهنة".