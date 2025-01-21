توجيهات أمنية مشددة لمنع تكرار حالات الشغب الجماهيري في الملاعب العراقية

2025-01-21 22:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، عدداً من التوجيهات بعد الأحداث التي شهدتها ملاعب كربلاء والفيحاء ونينوى ضمن مباريات دوري نجوم العراق وبينها أعمال شغب وحالات اعتداء على الطواقم التحكيمية.

وتضمنت توجيهات وزير الداخلية "إلقاء القبض الفوري لكل من يثير الشغب داخل الملاعب أو يعتدي على الحكام أو اللاعبين أو الكوادر الإدارية داخل الملاعب".

كما تضمنت "إحالة المعتدين إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق الاجراءات القضائية".

ووجه الشمري أيضاً بـ"تعميم صور واسماء مثيري الشغب ومنعهم من دخول الملاعب مستقبلاً كإجراء رادع لضمان عدم تكرار هذه التصرفات المخلة بالأمن الرياضي".