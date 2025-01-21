2025-01-21 22:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واع- آمنة السلامي

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على اتباع التعليمات الصحية للسلامة، أثناء التوجه للزيارة في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، مشيرةً إلى نشر العشرات من الفرق الثابتة والجوالة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة الصحة تؤكد على اتباع التوجيهات الصحية اثناء التوجه للزيارة سواء كان سيراً على الأقدام او من خلال وسائط النقل المختلفة"، مشيراً إلى أنه "بمتابعة وإشراف مباشر من قبل وزير الصحة صالح الحسناوي استنفرت الوزارة كل جهودها، لتقديم الخدمة من الحالات البسيطة إلى الحالات المتوسطة والحالات المعقدة".

وأضاف، أننا "نشرنا العشرات من الفرق الصحية الثابتة والجوالة وسيارات الإسعاف المرابطة وبدعم من جميع دوائر الصحة في بغداد والمحافظات"، متابعاً أن "توجيهاتنا للمصابين بالأمراض المزمنة بالالتزام بتلقي العلاج في الأوقات المخصصة".

وذكر أننا "نؤكد على أصحاب المواكب باتباع التعليمات الصحية التي تضمن سلامة الغذاء والشراب"، منوهاً بـ "مراجعة أقرب مفرزة طبية أو إحدى سيارات الإسعاف المنتشرة، في حال ظهور أية أعراض مرضية".