2025-01-21 22:40:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة محمد الحسّان، أن بغداد هي الأكثر استحقاقاً بأن تكون عاصمة للسياحة العربية.أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن أمين بغداد عمار موسى كاظم، رافق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق محمد الحسان، في جولة للاطلاع على الإعمار الذي شهدته مدينة بغداد.وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أمين بغداد رافق الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة يونامي في العراق محمد الحسان جولته للاطلاع على مراحل الإعمار والتطور والبناء الذي شهدته مدينة بغداد خلال العامين الماضيين ".وقال كاظم، - بحسب البيان - أن "جولة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة كانت في كورنيش ابو نؤاس والاطلاع على حياة المواطنين وشوارع المدينة وحملات البناء والإعمار التي شهدتها العاصمة بغداد ".وأضاف، أن "بغداد في عام 2025 تختلف عن الأعوام السابقة بعد افتتاح أماكن ترفيهية جديدة الى جانب مظاهر التطور والإعمار في مشهدها، وكما اطلق رئيس مجلس الوزراء على عام 2024 عام الإنجازات اطلق كذلك على عام 2025 عام استمرار الإنجازات ومستمرون من منجز لآخر لما تستحقه هذه المدينة من جهود وخدمات متميزة".ونوهت الأمانة، بأن "الحسان أبدى اعجابه بالتغييرات الحاصلة بمدينة بغداد وسعادته بما رآه من تطور وعمران واستعدادات لاستقبال الفعاليات العربية والعالمية، مشيداً بكرم وطيب أهل العراق ".وأكد الحسان - بحسب البيان - أنه "لا توجد مدينة اكثر استحقاقا من بغداد لتكون عاصمة للسياحة العربية فهي مدينة الثقافة ومقرونة بها"، داعياً الى أن "تكون بغداد عاصمة للثقافة والسياحة لأعوام أخرى ليس فقط لعام واحد".