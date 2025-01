2025-01-21 23:30:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

وكالات: كشفت شركة Qualcomm عن تطوير تقنية XPAN التي ستمكن السماعات اللاسلكية من استخدام شبكات WiFi بدلًا من البلوتوث، مما يتيح بث الصوت بجودة أعلى دون فقدان في الجودة الصوتية كما يحدث مع البلوتوث. تتميز التقنية الجديدة بقدرتها على نقل الصوت بدقة 24-bit وتردد 96kHz، وهو ما يتجاوز بكثير قدرات...

The post سماعات الواي فاي اللاسلكية قادمة قريبًا لتتجاوز حدود تقنية البلوتوث appeared first on شبكة اخبار الناصرية.