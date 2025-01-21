السفارة العراقية في أنقرة تعزي الحكومة التركية بضحايا حريق فندق بولاية بولو

2025-01-21 23:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقدمت سفارة جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة، الحكومة التركية بضحايا حريق فندق في ولاية بولو.وذكرت السفارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تتقدم عن خالص تعازيها إلى الجُمْهُوريَّة التركيَّة حكومةً وشعباً، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم جرّاء الحريق الذي اندلع بفندق في ولاية بولو، سائلين الله تعالى الرحمة والرضوان للضحايا، والشفاء العاجل للمصابين".