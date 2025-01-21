الوفد العراقي يبحث مع ميقاتي تقديم المساعدات للشعب اللبناني

2025-01-21 23:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وفد الحكومة العراقية مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، تقديم المساعدات للشعب اللبناني.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استقبل وفدا من اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء العراقي بهدف الاشراف على تقديم مساعدات عاجلة الى الشعب اللبناني في السرايا ".وقال رئيس اللجنة وكيل وزارة التجارة ستار جبار عباس الجابري ، بحسب البيان، "كان لنا اليوم لقاء مع الرئيس ميقاتي استعرضنا ما قدمه العراق من منح ومساعدات وموقف العراق المبدئي والثابت تجاه الشعب اللبناني خلال الفترة الحرب الظالمة، حيث قدم العراق الكثير من الدعم السياسي والمالي واللوجستي ، وهذا الدعم تضمن آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية وسائر المستلزمات".وأضاف: "كذلك قدم العراق خلال فترة الحرب التي شنت على الشعب اللبناني مساعدات في المجال الطبي والغذائي ، مثلا هناك 320,000 طن مساعدات قدم من الشعب العراقي إلى الشعب اللبناني.”