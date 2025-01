2025-01-21 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن استقبال الأسئلة الدينية والشرعية والعقائدية والاجتماعية فقط لا غير والتي سيجيب عنها سماحة الصدر طبقاً لفتاوى الشهيد السعيد السيد محمد الصدر. ولفت إلى، “استقبال الأسئلة من ليلة المبعث النبويّ الشريف ولغاية يوم ١٨ شهر رمضان المبارك ١٤٤٦ على أن …

The post الصدر يجيب عن الأسئلة الدينية والشرعية والعقائدية والاجتماعية فقط لا غير first appeared on Observer Iraq.