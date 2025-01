العراق يؤكد استعداده لانهاء الصراع في اليمن

2025-01-21 23:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، استعداد العراق لتقديم الدعم في إطار الجهود الدولية لإنهاء الصراع في اليمن، وتحقيق التنمية والاستقرار للشعب اليمني . وقالت الوزارة في بيان : إن ” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس …

