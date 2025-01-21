2025-01-21 23:45:04 - المصدر: ايشان

في تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمالية تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، مشيرًا إلى أن السعودية قد تنضم قريبًا إلى “الاتفاقيات الإبراهيمية”. ترامب أكد أن هذه الخطوة ستُحدث تغييرًا كبيرًا في الشرق الأوسط، وأبدى ثقته بأن المملكة ستتخذ هذا المسار في المستقبل. كما أشار ترامب إلى أنه قد […]

ظهرت المقالة “التطبيع ودفع 500 مليار دولار”.. ترامب يفركُ يديه استعدادا لـ”حلب السعودية” أولاً على ايشان.



