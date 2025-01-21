كمين يطيح بمتاجرين بالأسلحة في ديالى

2025-01-21 23:50:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت مكافحة الجريمة المنظمة في ديالى، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، القبض على متاجرين بالأسلحة في المحافظة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"، "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مكافحة الجريمة في محافظة ديالى وبعد نصب كمين محكم من القاء القبض على متهمين أثنين يتاجران بالأسلحة".

وأضاف البيان، "ضبطت مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بحوزة المتهمين قاذفة نوع RBG7 ومسدس، فضلا عن عجلة لا تحمل لوحات مرورية".

وأشار الى "التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين".







