العراق يعزي تركيا بضحايا حريق بولو

2025-01-22 01:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية، عن تضامنها مع تركيا جراء الحريق الذي اندلع في أحد الفنادق بولاية بولو والذي أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " وزارة الخارجية تعرب عن خالص تعازيها وتضامنها مع الجمهورية التركية الصديقة إزاء الحريق المأساوي الذي اندلع في أحد الفنادق بولاية (بولو) شمال غربي البلاد، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين".وأضاف، أن "الوزارة تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيقة، وإلى أهالي وذوي الضحايا، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".وأكدت وزارة الخارجية، بحسب البيان، " تضامن العراق حكومة وشعباً مع الجمهورية التركية الشقيقة في هذا الظرف الأليم"، مشددة على "وقوفها الكامل إلى جانب الأشقاء في تركيا، ومساندتها لهم في هذه المحنة".