الحكومة القطرية توجه دعوة رسمية لمسرور بارزاني لزيارة الدوحة

2025-01-22 01:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسروربارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تلقي دعوة رسمية من الحكومة القطرية لزيارةالدوحة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في إطارلقاءاتنا المتواصلة على هامش منتدى دافوس، اجتمعنا اليوم مع رئيس مجلس الوزراءوزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وتبادلنا خلال الاجتماعوجهات النظر بشأن سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وناقشنا كذلك الوضع العام فيالعراق".

وأضاف "وجّه رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية دولةقطر، دعوة إلينا لزيارة قطر".

وتابع بارزاني "وشكّلت التطورات والمستجدات علىالساحة السورية محوراً آخر في مباحثاتنا، حيث أعرب رئيس مجلس الوزراء وزيرالخارجية القطري عن دعم بلاده لجهود الرئيس مسعود بارزاني الرامية إلى التقريب بينالأطراف الكوردية والسورية. كما اتفقنا على أهمية صون أمن واستقرار وحقوق مختلفالمكونات في سوريا".