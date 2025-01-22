2025-01-22 01:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليومالثلاثاء، بعودة التوتر الأمني إلى قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية مركزالمحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عشائر الرميضهاجمت مساء اليوم أفراداً من عشيرة آل عمر، ورد عليهم الطرف الثاني، ودخلواباشتباك مسلح أدى لإصابة شخص بجروح بليغة، صادف مروره أثناء اندلاع الاشتباك".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية كبيرة طوقت القضاء،فيما باشرت بإجراءات أمنية مشددة بحثاً عن المتسببين بالنزاعالمسلح بين الطرفين".

يشار إلى أن نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع في قضاءالإصلاح شرقي محافظة ذي قار في شهر شباط/ فبراير 2023 بين عشيرتي الرميض وآل عمر،وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من بينهم ضابط برتبة رائد في الأمن الوطني،وتم قتله على طريقة الإعدام رمياً بالرصاص في الطريق العام.

وعلى إثر ذلك تدخلت أطراف عدة، عشائرية، وحكومية، إلا أنالنزاع لم يتوقف حتى استدعى الأمر تدخل المرجعية الدينية العليا في النجف حيث أرسلالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني ممثلاً عنه لتهدئة الأوضاع، وتم التوصل إلىهدنة، إلا أن التوتر تجدد وحدثت اشتباكات مسلحة بين طرفي النزاع في فترات متقطعة.