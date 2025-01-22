وزير الداخلية يوجه بالابتعاد عن قطع الشوارع أمام حركة زائري الكاظمية المقدسة

2025-01-22 01:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بالابتعاد عن قطع الشوارع أمام حركة زائري الكاظمية المقدسة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية، بحضور رئيس اللجنة الخدمية للزيارات المليونية ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات وقائد عمليات بغداد وقائد الشرطة الاتحادية وممثلين عن الحشد الشعبي والعتبة الكاظمية المقدسة وعدد من القادة الأمنيين والضباط والجهات الساندة، لمناقشة تأمين ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام."وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أهمية تطبيق مفردات الخطط المرسومة لهذه المناسبة المهمة والاعتماد على الجهد الاستخباري والتنسيق المشترك بين جميع الأجهزة الأمنية المكلفة بهذا الواجب. "كما وجه الوزير، "بالابتعاد عن قطع الشوارع أمام حركة الزائرين وتوفير انسيابية عالية خاصة على الطرق المؤدية الى مدينة الكاظمية المقدسة".وناقش المجتمعون، وفق البيان،" جملة من الموضوعات المعنية بإنجاح هذه الزيارة الخالدة التي يحييها الملايين من المعزين بهذا المصاب الجلل".