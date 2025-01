في أول يوم رئاسة.. بغداد تذكر ترامب: "نحن شركاء"

2025-01-22 01:15:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن هنأت بغداد تسلم دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية رسميًا، في وقت ظهر فيه خطاب التنصيب "غير مرعب" للعراق كما كان متوقعًا.هذه التطمينات سرعان ما ستختفي بإجراءات على الأرض ضد حلفاء إيران في الداخل، بحسب سياسي مستقل.وأخطر ملف يمكن أن يحركه ترامب، المعروف بقراراته المثيرة للجدل ضد العراق، هو "النفط" و"الدولار".وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب […]

