2025-01-22 01:15:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / حيدر هشاميعيش مجلس النواب العراقي، الذي يقترب من نهاية دورته التشريعية الخامسة، أزمة حادة بسبب تعثر أدائه التشريعي والرقابي، حيث أصبحت الغيابات المتكررة للنواب والتأجيلات المستمرة للجلسات سمة بارزة في العمل البرلماني. وتكشف إحصائيات حديثة عن غياب نحو 140 نائباً بشكل متكرر، في وقت يوصف فيه أداء المجلس بالضعيف والمنفلت.غيابات "صادمة"أكد النائب محمد […]

The post إحصائية صادمة لتغيب النواب.. البرلمان يعيش أزمة انضباط وتأجيلات متكررة appeared first on جريدة المدى.