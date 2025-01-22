2025-01-22 02:05:02 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (5-4) على بنفيكا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 7 من مرحلة الدوري، لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الأخير ملعب "دا لوز".وسجل لبرشلونة: رافينيا "هدفين"، ليفاندوفسكي "هدفين"، وإيريك جارسيا بالدقائق (13، 64، 78، 86، و96).بينما سجل لبنفيكا: فانجليليس بافليديس "ثلاثية" ورونالد أراوخو "هدف عكسي" بالدقائق (2، 22، 30، و68).وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 18 في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 10 نقاط في المركز ال18.