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مديرية الأحوال المدنية تحدد موعد بدء العمل بالحجز الإلكتروني في صلاح الدين

مديرية الأحوال المدنية تحدد موعد بدء العمل بالحجز الإلكتروني في صلاح الدين
مديرية الأحوال المدنية تحدد موعد بدء العمل بالحجز الإلكتروني في صلاح الدين
2025-01-22 02:15:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
حددت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، موعد بدء العمل بنظام الحجز الإلكتروني في محافظة صلاح الدين.
وذكر بيان لمديرية الأحوال المدنية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " العمل بنظام الحجز الإلكتروني سيبدأ من تاريخ 26-1-2025 لجميع دوائرالبطاقة الوطنية في محافظة صلاح الدين" .
وأضاف، انه "لتثبيت مواعيد المراجعة يرجى الدخول لتطبيق الحجز الالكتروني المثبت في الموقع الالكتروني لمديرية الجنسية والمعلومات المدنية" .



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