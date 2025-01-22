مديرية الأحوال المدنية تحدد موعد بدء العمل بالحجز الإلكتروني في صلاح الدين

2025-01-22 02:15:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحددت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، موعد بدء العمل بنظام الحجز الإلكتروني في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لمديرية الأحوال المدنية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " العمل بنظام الحجز الإلكتروني سيبدأ من تاريخ 26-1-2025 لجميع دوائرالبطاقة الوطنية في محافظة صلاح الدين" .وأضاف، انه "لتثبيت مواعيد المراجعة يرجى الدخول لتطبيق الحجز الالكتروني المثبت في الموقع الالكتروني لمديرية الجنسية والمعلومات المدنية" .