فليك: لم أشهد ريمونتادا مثلما فعلنا ضد بنفيكا

2025-01-22 04:50:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأبدى الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، سعادته الكبيرة عقب الانتصار بنتيجة (5-4) على بنفيكا، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 7 من مرحلة الدوري، لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الأخير ملعب "دا لوز".وقال فليك، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "كانت مباراة مجنونة. أفضل ما فيها كان العقلية التي أظهرها الفريق. هذا هو جوهر كرة القدم".وأضاف: "أعتقد أنني لم أشهد من قبل ريمونتادا كهذه. بنفيكا فريق ممتاز في التحولات، وتمكنوا من التسجيل ضدنا. أجبرونا على الدفاع بعمق لأن تمركزنا لم يكن جيدًا. التبديلات ساعدتنا كثيرًا".وعن أخطاء تشيزني، علق: "هل هناك لاعب لا يرتكب أخطاء؟ كلنا نرتكبها. نفوز ونخسر معًا. أحببت ما رأيته منه في الشوط الثاني".واختتم: "بالنسبة لنا، من المهم الآن التركيز على فالنسيا ثم أتالانتا. لا نفكر في الاسترخاء. نريد الفوز أيضًا على أتالانتا".وسجل لبرشلونة: رافينيا "هدفين"، ليفاندوفسكي "هدفين"، وإيريك جارسيا بالدقائق (13، 64، 78، 86، و96).بينما سجل لبنفيكا: فانجليليس بافليديس "ثلاثية" ورونالد أراوخو "هدف عكسي" بالدقائق (2، 22، 30، و68).وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى النقطة 18 في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد بنفيكا عند 10 نقاط في المركز الـ18.