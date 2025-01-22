ليفاندوفسكي يتجاوز ميسي.. ويعادل إنجاز رونالدو

2025-01-22 08:35:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

هز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة شباك بنفيكا، بضربتي جزاء، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ليفاندوفسكي من إعادة برشلونة لأجواء اللقاء حين سجل هدف التعادل (1-1) من ركلة جزاء، في الدقيقة 13، كما عاد النجم البولندي لتسجيل ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 78، منحت برشلونة هدفه الثالث ليقلص الفارق مع بنفيكا إلى 4-3 .

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل ليفاندوفسكي ركلة الجزاء رقم 19 في مسيرته بدوري أبطال أوروبا، ليكسر رقم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي 18.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفاندوفسكي تساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في صدارة هذه القائمة، وبات الطريق مفتوحا أمامه الآن ليحطم رقم "الدون" .