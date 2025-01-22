2025-01-22 09:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، إحباط محاولة تهريب أدوية ومستلزمات طيبة في منفذ زرباطية.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "مديرية منفذ زرباطية الحدودي، تمكنت من ضبط عجلة خارج الحرم الجمركي في نقطة البحث والتحري محملة (أدوية بشرية وحيوانية متنوعة، مستلزمات طبية، مواد تجميل)، جميع المواد مخبأه ولم يتم التصريح عنها في المعاملة الجمركية المنجزة وذلك لغرض التهريب".

وأضاف، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد الى مركز شرطة جمرك زرباطية لعرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".