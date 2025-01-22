رئيس الوزراء يوجه هيأة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات إحالة أحد المشاريع النفطية

2025-01-22 09:55:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، هيأة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات إحالة أحد المشاريع النفطية، مشدداً على أهمية محاسبة المقصرين.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه هيأة النزاهة الاتحادية بالإسراع في حسم الملف التحقيقي الخاص بمخالفات الإحالة والتنفيذ لمشروع تجهيز وتصميم مواد طلبيات الأنابيب الخارجة عن مصفى كربلاء، المستخدمة لتصريف المنتجات النفطية الخفيفة، إذ جرت الإحالة إلى شركة وسيطة غير متخصصة".

وشدد السوداني، على "أهمية محاسبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات والأفراد المسؤولين عن تمرير المخالفات، وإحالة العقد إلى شركة لم يثبت تخصصها، وتلكأت في التنفيذ، ولم تثبت الكفاءة المالية لها، فضلاً عن رصد مبالغات في تحديد كُلف العقد".

ووجه رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية "بإعادة النظر في العقد المبرم، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تؤدي إلى الإسراع في تنفيذ المشروع، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من إنشاء المصافي، وتوفير الوقود بأنواعه كافة، وبمواصفاته الفنية الملائمة للاستهلاك المحلّي".