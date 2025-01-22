النهج الوطني يقرر الطعن بجلسة البرلمان ويؤكد رفضه لطريقة إدارتها

2025-01-22 09:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن تحالف النهج الوطني، اليوم الأربعاء، التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة البرلمان، فيما أكد رفضه لطريقة الإدارة غير المسؤولة.

وذكر التحالف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "على الرغم من تبنينا لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية لعدة دورات متتالية من خلال السيدات والسادة أعضاء الكتلة النيابية وبقية النواب الحريصين على تطبيق أحكام الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، فإنَّ الفرحة لم تكتمل اليوم؛ بسبب وجود منغصات تتعلَّق بالقوانين الأخرى (تعديل قانون العفو العام، والقانون الخاص بعقارات كركوك)، وما فيها من مخاطر ومحاذير، إلى جانب المخالفات التي حصلت في الجلسة من ناحية عدم تحقُّق النصاب القانوني للتصويت، فضلاً عن عدم قراءة النص الحكومي لتعديل قانون العفو العام والاكتفاء بمقترح اللجنة المختصة، في مخالفةٍ فاضحةٍ وصريحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".

وأشار الى انه "وفقا لهذه المعطيات ومن منطلق المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية نعلن التوجه صوب المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة والقوانين التي مُرِّرت بطريقة غير شرعية"، مؤكداً رفضه "لطريقة الإدارة غير المسؤولة للجلسة والكيفية التي تم بها تمرير هذه القوانين وعدم الالتزام بفقرات جدول أعمال الجلسة".