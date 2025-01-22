النفط العراقي يتجاوز برنت للأسبوع الثاني على التوالي

2025-01-22 10:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حافظت أسعار النفط العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، على استقرارها فوق 80 دولارا للبرميل بثالث ايام التعاملات الأسبوعية في السوق العالمية متجاوزا خام برنت.

وبحسب بيانات اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فقد سجل خام البصرة الثقيل 78.02 دولارا للبرميل، بينما سجل المتوسط 81.27 دولارا للبرميل بنسبة تغيير 0.42+ على التوالي تسليم اذار 2025.

كما أظهرت البيانات انخفاضا بأسعار الخام عالميا، حيث سجل خام برنت البريطاني 79.33 دولارا، بينما سجل خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 75.89 دولارا للبرميل، بنسبة تغيير 0.04- و0.64+ على التوالي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ مواقع



