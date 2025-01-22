مصدر: منفذ هجوم النجف ينتمي لإحدى الجماعات الإرهابية

2025-01-22 10:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادمصدر قضائي، يوم الأربعاء، أن القضاء في النجف أوقف المتهم بقتل ضابط ومنتسب يومأمس شمالي المحافظة.

وقال المصدر فيحديث لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء أوقف المتهم بجريمة قتل ضابط ومنتسب فيمركز الأميرات وذلك وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر،أن "التحقيقات الأولية تشير إلى انتماء المتهم إلى إحدى الجماعات الإرهابية".

يذكر أن مصدراًأمنياً بمحافظة النجف أفاد وكالة شفق نيوز، يوم أمس الثلاثاء، بمقتل وإصابة 5عناصر أمن بينهم ضابط في شمال النجف اثناء عملية اعتقال احد المطلوبين.

من جهتها أكدتوزارة الداخلية في بيان، يوم أمس أيضاً، مقتل أحد ضباطها وشرطي في الاشتباك المسلحالذي حصل شمالي النجف.