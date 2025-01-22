ذي قار تستفيق على حالتي انتحار ومصرع شخص حرقا باشتعال عجلة

2025-01-22 10:05:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بتسجيل 3 حالات وفيات بينها حالتا انتحار في المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مراهقا عمره 16 عاما اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "دوافع الانتحار لا تزال مجهولة لدى القوات الامنية".

واضاف المصدر، كما ان " شاباً اخر عمره 19 عاماً اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بمنطقة الإسكان الصناعي قرب حسينية (راهب ال محمد)".

وتابع المصدر، ان "عجلة نوع ( أوباما) انقلبت في الطريق الحولي غربي مدينة الناصرية، حيث أدى إلى احتراقها بالكامل مما أدى إلى مصرع شخص واصابة شخص آخر".