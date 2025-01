2025-01-22 10:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مسؤول إعلام مرور ذي قار، العقيد مؤيد حميد، خلال البرنامج الصباحي الذي تبثه إذاعة الناصرية، أن الطباعة اليومية للوحات المرورية تسير بوتيرة منظمة حيث يتم طباعة حوالي 500 لوحة يومياً وفق جدول يراعي أولوية الطلبات القديمة، مشيراً إلى أن اللوحات المتوفرة تشمل اللوحات الخصوصية، الأجرة، والحمل....

