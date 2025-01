بلدية الناصرية: توزيع 55 ألف قطعة أرض وحلول جديدة للمناطق العشوائية

2025-01-22 10:10:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكد مدير بلدية الناصرية، المهندس محمد عكاب الحصونة، أن البلدية وزعت أكثر من 55 ألف قطعة أرض على الشرائح المستحقة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن عملية التوزيع مستمرة وفق توجيهات الحكومة المحلية في ذي قار، مع التركيز على إيجاد حلول جذرية تخدم المواطنين. وأوضح الحصونة، في لقاء...

