2025-01-22 10:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، حالة طقس العراق خلال الأيام المقبلة، فيما حذرت من انجماد ارضي في بعض المناطق.

