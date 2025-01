بنما تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن تهديد ترامب بالاستيلاء على قناتها

2025-01-22 10:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة تقدمت الحكومة البنمية، اليوم الأربعاء، بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة اعتراضًا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على "قناة بنما". كما أمرت الحكومة ببدء تدقيق في عمل شركة مرتبطة بهونغ كونغ تقوم بتشغيل ميناءين على الممر المائي الحيوي. وفي رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استندت الحكومة البنمية إلى مادة […]

