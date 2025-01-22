2025-01-22 10:27:04 - المصدر: ايشان

حذر خبراء الأرصاد الجوية من استمرار الرياح الخطرة التي تضرب جنوب كاليفورنيا لمدة يومين إضافيين على الأقل، مع اندلاع حرائق جديدة، الثلاثاء. واستمرت حرائق ضخمة في منطقة لوس أنجلوس بالاشتعال للأسبوع الثالث على التوالي. واستعد المسؤولون لحماية الأحياء المحترقة من خطر جريان الرماد السام، في حال هطول الأمطار المتوقعة نهاية هذا الأسبوع. وأفادت تقارير أن […]

ظهرت المقالة جحيم لوس أنجلوس مستمر: حرائق جديدة ورماد سام وعلم أحمر أولاً على ايشان.



