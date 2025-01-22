مدرب الكرمة: الانتقالات الشتوية فرصة لتصحيح المسار وسد الثغرات

2025-01-22 11:00:27 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد مدرب فريق الكرمة، غازي فهد، أن فترة الانتقالات الشتوية تمثل مرحلة مهمة للأندية من أجل تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال النصف الأول من الموسم، ومعالجة الثغرات في المراكز الحساسة التي أثرت في الأداء والنتائج.

وقال فهد في تصريح لصحيفة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" نجاح هذه الفترة يعتمد على تقييم دقيق واحترافي لاحتياجات الفريق، بناءً على الأداء في المباريات السابقة"، موضحاً أن " الأندية التي تواجه خطر الهبوط، أو تلك التي تطمح لتحسين ترتيبها في جدول الدوري، يجب أن تتعامل مع الانتقالات الشتوية كفرصة استراتيجية لتعزيز صفوفها بانتداب لاعبين ذوي كفاءة وخبرة عاليتين، مؤكداً على أهمية التخطيط السليم لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة في بقية الموسم".