5 جرحى طعنا في تل أبيب ومقتل المهاجم

2025-01-22 12:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

أفراد من قوات الأمن الإسرائيلية يتجمعون بالقرب من جثة رجل في موقع هجوم تل أبيب (أ ف ب)

أصيب خمسة أشخاص أحدهم في حال خطرة أمس الثلاثاء في هجوم بالسكين في تل أبيب، قُتل منفذه، الذي يحمل الجنسية المغربية ووصل إلى إسرائيل منذ أيام للسياحة، وفق جهاز الإسعاف الإسرائيلي.

وجاء في بيان لنجمة داود الحمراء (جهاز الإسعاف الإسرائيلي) أنه "تم القضاء على الإرهابي"، بينما لم تؤكد الشرطة على الفور الطابع الإرهابي للهجوم، لكن جثة رجل شوهدت في موقع الهجوم.

وقالت الشرطة إن تحقيقاً أولياً "أظهر أن إرهابياً مسلحاً بسكين بدأ بطعن الناس في شارع ناهالات بنيامين حيث أصاب أربعة اشخاص بجروح"، قبل أن يطعن شخصا خامساً ويصيبه بأذى في مكان قريب. وأضافت الشرطة أن "الارهابي مواطن أجنبي يبلغ 28 عاماً"، مؤكدة "تحييده" من قبل القوات الأمنية.

وقال مستشفى إيشيلوف في تل أبيب في وقت سابق إنه استقبل ثلاثة جرحى أصيبوا بطعنات وإن "إصابة أحدهم خطرة بسبب طعنة في العنق وقد أدخل غرفة العمليات، أما الجريحان الآخران فأصابتهما طفيفة وهما في قسم الطوارئ".

ووقعت عملية الطعن في منطقة صاخبة من تل أبيب معروفة بالحياة الليلية، وشاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية الشرطة تضرب طوقاً أمنياً حولها.



خضع للاستجواب



وأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل أن المهاجم خضع للاستجواب لدى وصوله إلى مطار بن غوريون في تل أبيب قبل السماح له بدخول البلاد.

وحض أربيل، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت"، رونين بار، على "التحقيق في هذه الحادثة الخطيرة واستخلاص العبر في أسرع وقت ممكن".

وكشف جهاز الـ "شين بيت" أن المهاجم خضع للاستجواب ولـ "اختبارات إضافية"، قبل أن "يتقرر أنه لا توجد معلومات تبرر منع دخوله إلى إسرائيل لأسباب أمنية"، مؤكداً أنه سيحقق في الأمر.



"حماس تبارك"



في المقابل، أصدرت حركة حماس بياناً جاء فيه "نبارك عملية الطعن البطولية" في تل أبيب و"التي تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه".

ونعت الحركة منفذ العملية من دون تبني الهجوم.

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وهذا الهجوم هو الأول في تل أبيب منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس". لكنه ثاني هجوم بسكين تشهده تل أبيب في غضون أربعة أيام بعدما أصاب مهاجم شخصاً بجروح خطرة السبت قبل أن يرديه مدني مسلح.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت إن مهاجماً طعن شخصاً وسط تل أبيب وأصابه بجروح خطرة السبت الماضي، قبل أن يطلق عليه مدني النار ويتمكن من "تحييده".

ووقع الهجوم السابق قبل ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة حيث تتقاتل إسرائيل و"حماس" منذ 15 شهراً.

يذكر أن فلسطينيين نفذوا هجمات عدة في إسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقتل 31 شخصاً في الأقل، بينهم جنود إسرائيليون، في هجمات من هذا النوع في إسرائيل، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.



