منخفض جوي يضرب الناصرية وأمطار متوقعة يوم الجمعة

2025-01-22

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة الأنواء الجوية في الناصرية عن تأثير منخفض جوي قادم من البحر الأحمر على المحافظة، مع توقعات بهطول أمطار يوم الجمعة في مختلف المناطق. وأوضح مدير دائرة الأنواء الجوية في الناصرية أحمد كريم لشبكة أخبار الناصرية ، أن المنخفض سيبدأ تأثيره مساء اليوم، مما يؤدي إلى حالة...

