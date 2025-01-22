رئيس الجمهورية يعزي ذوي الضباط والمراتب الذين استشهدوا بانفجار كدس للعتاد في الطارمية

2025-01-22 12:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

قدم رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، التعازي الى ذوي الضباط والمراتب الذين استشهدوا جراء انفجار كدس للعتاد في الطارمية.

وقال رئيس الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): "نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى ذوي الضباط والمراتب الذين استشهدوا جراء انفجار كدس للعتاد خلال عمليات الكشف عنه في منطقة البوغنطوس بقضاء الطارمية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهاليهم جميل الصبر والسلوان".

وأضاف، أنه "نتمنى للمصابين من أبناء قواتنا المسلحة نتيجة الحادث السلامة والصحة والشفاء التام".