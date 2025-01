ارتفاع سعر مثقال الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية اليوم

2025-01-22 12:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق أوبزيرفر سجّل مثقال الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية، اليوم، سعر 567,500 دينار، وسط ترقب لحركة الأسواق المالية وتغيرات أسعار الصرف. ويأتي هذا الارتفاع في ظل تقلبات أسعار الذهب عالميًا، إضافة إلى تأثيرات العرض والطلب المحلية، حيث يحرص المستثمرون والمواطنون على متابعة الأسعار عن كثب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. ومن …

