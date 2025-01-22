خلية الاعلام الأمني توضح حول اشتباكات صحراء الانبار ومقتل الإرهابيين

2025-01-22 12:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت ‏قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، مقتل 3 إرهابيين أحدهم قيادي مهم من عصابات داعش في عمق صحراء الأنبار.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنه "بعمل أمني نوعي ومتابعة ميدانية ومراقبة مكثفة استمرت لأسبوع، وبتخطيط وبإشراف مثمر من قيادة العمليات المشتركة وقيادة القوات البرية، وبكمين محكم من قبل قوة مشتركة من اللواء 18 الفرقة الخامسة بالجيش العراقي وحشد الأنبار (قوة شيخ مندول)، فقد تم فجر اليوم 22 كانون الثاني 2025 قتل 3 إرهابيين من عصابات داعش".

وأضافت أن "أحد الإرهابيين القتلى قيادي مهم سيتم التعرف عليه لاحقاً من خلال العمل الفني، كما تم تدمير عجلتين للإرهابيين في العملية التي جرت في عمق صحراء الأنبار".

وأوضحت انه "بحسب المعلومات المتوافرة فإن الإرهابيين القتلى كانوا يقومون بعمليات ابتزاز وجمع الأموال من الرعاة بحجج واهية".

