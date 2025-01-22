2025-01-22 12:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، من كشف جريمة قتل فتاة ورمي جثتها داخل خزان بلاستيكي.

وذكر بيان لمديرية مكافحة إجرام بغداد، تابعته "بغداد اليوم"، أنه " عثر على فتاة مقتولة حيث عثر على جثتها داخل خزان ماء بلاستيكي مغطى بطبقة خرسانية، وملقى في منطقة نائية".

وأضاف البيان، أنه " تم تشكيل فريق عمل متخصص بعد ورود بلاغ، لكشف ملابسات الحادث، وبعد تحريات دقيقة وجهود فنية استثنائية، أسفرت عن تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم وضبط المركبة المستخدمة في نقل الجثة"، مبينا إن "الجناة اعترفوا صراحة بقتل الفتاة وطمرها داخل خزان ماء وإخفاء الجثة بصبّة خرسانية لغرض طمس معالم الجريمة".



